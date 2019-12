Emlékeznek a levágott sarkú és orrú fűzős vászoncipőkre? Az egészségügyben sokat talpaló nővérek számára a Nike most piacra dobja a Nike Air Zoom Pulse-t (tényleg, ezeket miért nem fordítják le, pl. a Nike Levegő Nagyítás Érverés elég jó név lenne).

Az amerikai nővérek a Nike szerint egy-egy műszak alatt 8-10 kilométert is megtesznek, gyanítom magyar kollégáik is legalább ennyit mászkálnak, bár erre adatot nem találtam. A cipő könnyen felvehető, levehető, jól állja a ráfröccsenő folyadékokat, könnyen tisztítható, speciális talpa a sima kórházi padlókon is jól tapad. És nem utolsó sorban bitang jól néz ki.