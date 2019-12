Hároméves (és három éve leleplezett) kamuba szaladt bele kedden az Origo, amikor szörnyülködve írta meg, hogy

A cikkben aztán a V4NA nemzetközi hírügynökségre hivatkozva arról írtak, hogy a svédországi bevándorlók tombolva dobálták a fát, fel is másztak rá és leszakították a díszeket is. Menet közben aztán ők is észlelhették, hogy itt azért nem egészen így történtek a dolgok, mert nem sokkal később a cím is finomodott, a szövegbe pedig olyan mondatok kerültek, hogy

Más vélemények szerint ugyanakkor a felvétel Kairóban készült.

Ezek a más vélemények valójában a tények, felvétel ugyanis a kairói Mall of Arabia bevásárlóközpontban készült még három éve, ahogy azt a Snopes, meg ennek nyomán az Index is megírta már akkor, mikor a videó először előkerült migránsozós környezetben (akkor még Németországgal).

A videón ráadásul nem is a karácsonyfa széttépése és megdobálása látható. A dekoráció részeként almát, cukorkát és mézeskalácsot használtak, és kis ajándékcsomagokat is elrejtettek rajta – kifejezetten azzal a céllal, hogy ezt a gyerekek leszedhessék róla.

A slusszpoén, hogy az Origo vesszőfutása utána a 888 is megírta ugyanezt a V4NA-ra hivatkozva, akik időközben úgy frissítették a hírüket, hogy abból most már egyáltalán nem derül ki, hogy hol történt a dolog.