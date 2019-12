Bébi Yoda lázban ég a fél világ, és ha ön nem tartozik a világnak ennek a felébe, vagy egy kő alatt élt az elmúlt pár hétben, vagy kómában feküdt, akármelyik a megoldás, én kezdem egy kicsit irigyelni, olyan szinten folyik már a csapból is a cuki törpejedi. Valami azt súgja, hasonlóképpen érezhet Jimmy Kimmel is, aki a tegnap esti talkshow-jában bemutatta, hogy kell otthon Bébi Yodát készíteni. Itt ugye az a közvetlen háttérsztori, hogy a karaktert nem akarta elspoilerezni a Disney, ezért a játékfigurákat csak akkor kezdték gyártani, amikor adásba ment a Mandalorian sorozat első epizódja - de így jól lekésték a karácsonyi szezont, a rajongók nagy bánatára. Akárhogy is, itt a tuti videós recept: