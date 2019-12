Az Official Charts Company szerint Ed Sheeran lett az eladási példányszámok alapján az évtized előadója a briteknél. Sheeran 12 sikerlistás kislemezt és albumot termelt a 2010-2019-es időszakban. Ez több, mint amit bármely más előadó elért az országban.

Emellett mind a kislemezek, mind az albumok listáját is ő vezette a legtöbbször az évtizedben, összesen 79-szer. Shape of You című dala például 14 hetet töltött a sikerlista élén.

Ed Sheeran idén a Sziget Fesztivált is megtöltötte, azt itt írtuk meg róla, hogyan maxolta ki az utcazenélést már a fesztivál első napján.