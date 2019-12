Most, hogy már kevesebb mint két hét van hátra karácsonyig, jól esik csak úgy lófrálni a belvárosban, megmártózni az adventi fényekben, nézni, ahogy visszatükröződik a forgalom a körúti kirakatok táblaüvegeiben. Talán másoknak is feltűnt, és tűnődnek is rajta, vajon mi lehet az oka, hogy idén mintha szegényesebb lenne az üzletek ünnepi öltözete? Pedig a körúti karácsonyi hangulatot nemcsak az önkormányzati fénygirlandok, lámpaoszlopokra szerelt hullócsillagok, fatörzsekre tekeredő fényszőnyegek alkotják, hanem ugyanúgy részei a boltok portáljai is.

A korábbi években, évtizedekben szinte egymással versenyeztek a butikok, játékboltok, ékszerüzletek, vegyeskereskedések, hogy ki tud pazarabb ünnepi dekorációval előrukkolni, idén megmintha csak fásultan legyintenének az egészre, és a többség eleve nem is foglalkozik a szezonális kirakatrendezéssel. Itt egy csokor keresetlen fotó a karácsonyt valamennyire felvállaló kirakatokról, ha végignézték, szavazzanak:

20 Galéria: Karácsonyi kirakatmustra (egyben Nikon Z50 teszt) Fotó: Nagy Attila Károly / Index