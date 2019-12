A 18 éves Leonid Greysert a nővére megölésével vádolta a bíróság, a furfangos bűnöző azonban megpróbált lelépni a tárgyalóteremből az álmennyezeten keresztül, írja a Guardian.

Fotó: Screenshot / LifeNews

Oroszországban a bíróságokon a videóban is látható kabinban hallgatják ki a vádlottakat. Az akváriumnak is nevezett fülkék betiltásáért tavaly kampányt is indítottak, egyelőre azonban még mindig ez a rendszer működik.

Leonid a kabin tetején mászott ki, majd az álmennyezeten keresztül próbált szökni, azonban nem jutott messze. A videó tanulsága szerint a bírósági őrség nem éppen finomkodva állította meg a szökevényt. A melegítőbe öltözött férfi még a nadrágját is elvesztette az akció során.

A férfit azzal vádolják, hogy leszúrta a nővérét, miközben feltehetőleg szintetikus drogok befolyása alatt állt.