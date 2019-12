Chow Hon Lam gyerekkönyv-illusztrátor és képregény-rajzoló közölt egy válogatást munkáiból a BoredPanda oldalon. "Fantáziálva rajzolom le az állatok mindennapi életét. Mindig is úgy véltem, hogy az állatoknak is van mindennapi életük, nekik is lehetnek hobbijaik, szeretőjik, de akár álmaik is" - írja a művész. Hogy pontosan hogy érti ezt, azt jól mutatja például ez az egyszemélyes polip-rockzenekar...,

...ez az űrhajós zsiráf...,

...vagy éppen a dalmata, aki lerázza a pöttyeit.

A teljes anyag a fenti linken megtekinthető, illetve akinek tetszik, ellátogathat további rajzokért Chow Instagram-oldalára is, ahol én kapásból találtam 4-5 olyan képet, amit simán hordanék pólón is.