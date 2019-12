De most tényleg: hiába küldte el a jó édesanyjába a nyomorult agyatlan debil diákot a tanár, amiért ellenzéki pártszimpátiáját hangoztatta a szólás szabadságát taglaló órán, még neki kellett elnézést kérnie a gyerektől.

Valami eltörött, ha már a rendszerhűségben sem lehet biztos az ember.

Történt, hogy az orosz kormánypárt regionális képviselője az Orosz Alkotmány Napján elment a dél-oroszországi Sahti iskolájába, ahol a vele beszélgető diákok egyike közölte: ő bizony az Orosz Föderáció Kommunista Pártjába (KPRF) – azaz a rendszerbe illeszthető, de ellenzéki – pártba fog lépni. Az Egységes Oroszország képviselője megdicsérte, hogy helyes dolog, ha van saját véleménye, még helyesebb, ha hangoztatja is – írta a Newsru.com.

A diák még egyet facsart a dolgon és azt mondta, akkor tehát idővel majd a barikádok ellenkező oldalain fognak állni. Jekatyerina Sztyenyakina ezt is mosollyal fogadta.

Aztán jött a szólásszabadság témáját taglaló óra, ahová berontott az ifjú osztályfőnök és leordította a fiút.

„Te agyatlan, az anyucikáddal bejössz és szépen kiiratkozol, különben én nem maradok osztályfőnök...(Várjon – szólt volna közbe a diák.) Kussolj te idióta! Baszd meg, ez az ember segíti az iskolát, bútorokat szerez be... Nyomorult elmebeteg vagy, jelentem a tanfelügyeletnek!”

Sajnos aztán Sztyenyakina képviselőnő közölte, hogy szerinte a fiú nem tett semmi rosszat, ezzel elég nyilvánvaló volt, hogy az egyébként ifjú, minden tekintetben a putyini évtizedekben szocializálódott osztályfőnök elszámolta a politika tektonikus mozgását. Így elmozdították osztályfőnöki pozíciójából, és még bocsánatot is kellett kérnie a fiútól és a szüleitől is, ami az internet nélkül nem is lenne bocsánatkérés.

Mondjuk, annyira nem sikerült: elismerte, hogy szakmailag helytelen volt a reakciója, ezért bocsánatot kér, de azzal folytatta, hogy a diák megalázóan viselkedett a képviselőnővel. És a végén jött az aduász:

„Felhívnám a figyelmet arra, hogy akik ezzel a banális történettel összoroszországi tűzet szítottak, vajon milyen érdekeket követnek és mi a céljuk.”