Újabb videóban engedett betekintést 2020 valószínűleg legjobb játékának világába a CD Projekt, és hát ahogy vélhetően sokan kitalálták már, ezúttal a zene került a középpontba. A Cyberpunk 2077 különféle előzeteseihez, meg gameplayeihez mellékelt zenék eddig is elég meggyőzőek voltak, de a lengyel stúdiónak sikerült még feljebb tekernie a hype-potmétert, egyebek mellett azzal, hogy a játékban

Grimes adja Lizzy Wizzy hangját, aki a Lizzy Wizzy and the Metadwarves nevű banda frontembere lesz majd.

Fotó: YouTube / Cyberpunk 2077

Ez elsősorban azért király, mert Grimes új, Miss Anthropocene című albuma elméletileg február 21-én jelenik majd meg, de így a rajongóknak garantáltan nem kell majd megint öt évet várni valami újra, mint az Art Angels után. Ami amúgy az évtized egyik legkedveltebb lemeze, Grimes viszont idén úgy nyilatkozott róla, hogy szörnyű, mindenki félreértette az egészet, és így igazából egy sötét folt az életében.

Az énekesnő amúgy az idei Game Awardson fel is lépett, úgyhogy már most lehet sejteni, mire számíthatunk majd tőle.

A játék zenéjéhez Grimes mellett is elég illusztris társaság jött össze, jelen állás szerint a Run the Jewels, A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy, Tina Guo és a Refused is csinál majd számot hozzá.

Utóbbi elég prominens szerepet is kap majd, a lengyelek már júliusban bejelentették, hogy a svéd punkzenekar a játékban Samurai néven fog szerepelni, vagyis ők lesznek a Keanu Reeves által alakított Johnny Silverhand bandája.