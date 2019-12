Szombaton osztott meg fotókat az Instagram oldalán Timothée Chalamet a Little Women (Kisasszonyok) című film forgatásáról. A 23 éves színész mellett többek közt Meryl Streep, Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan és Louis Garrel is szereplői a filmnek.

A film egyébként egy 19. században játszódó novella adaptációja, Greta Gerwig rendezésében. Louisa May Alcott novellája az 1860-as amerikai polgárháború idején mutatja be négy lánytestvér életét.

A film első bemutatója december 7-én volt, New Yorkban, az itthoni mozikban pedig 2020 január 30-tól lehet majd megnézni.

