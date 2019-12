Ha igen, nincs más dolga, mint lecsapni Larry Persily ajánlatára, aki éppen így akarja átruházni valakire a Skagway News nevű lapot, ami 1978 óta létezik, de az utóbbi időben egyre nehezebben megy a sora. Persily egy éve vette meg a Skagway Newst az azt alapító barátja unszolására, de hamar rájött, hogy mégsem olyan egyszerű feladat újra a csúcsra juttatni a lapot, így most olyasvalakire bízná rá, aki

egyszerre lenne tulajdonosa, szerkesztője, kiadója, újságírója és az előfizetések intézője,

aki szerves része lenne Skagway közösségének,

és ehhez szorosan kapcsolódóan ott is élne egész évben.

Fotó: skagwaynews.com

Így már rögtön nem annyira csábító az ajánlat, főleg mert Persily is elismerte, hogy Alaszka furcsa hely, és ideális esetben olyasvalaki fogadja majd el az ajánlatot, aki tisztában van az állam bizarr sajátosságaival. Ezek közé tartozik többek közt az is, hogy a nyomdához 200 kilométert kell autózni a jeges úton, a városban az összes bolt bezár télen, és amúgy is csak egyetlen élelmiszerbolt van.

Egy ilyen kis közösségben az újságírás keretei is egészen mások, mint normális esetben, itt ugyanis az ember kénytelen hatványozottan figyelembe venni a helyiek igényeit és kéréseit is a szakmai szempontokkal szemben. Ha valakit ezek a dolgok nem zavarnak annyira, akkor azért bőven van miért lecsapni a lapra: Persily szerint évente nagyjából 50 ezer dollárt lehet kivenni belőle, amiből kényelmesen meg lehet élni a városban.

