Hatalmas felháborodást váltott ki a Netflix egyik karácsonyi műsora Brazíliában. A Krisztus első megkísértése készítői ugyanis melegként ábrázolják Jézust. Ezt már az előzetesben is ki lehet szúrni, amikor Jézus 30. meglepetésbulijára elviszi barátját Orlandót, akivel gyanúsan közel állnak egymáshoz.

A mindössze 46 perces filmet a Porta dos Fundos Youtube-csatorna készítői jegyzik, akik a kritikusaik szerint "gonosz vallás hívei", és súlyosan megsértették a keresztényeket.

Henrique Soares da Costa, a brazil Pernambuco állam püspöke nyilvánosan is felszólalt a film ellen, és Jair Bolsonaro brazil államfő fia, Eduardo is nemtetszését fejezte ki. A befolyásos brazil politikus szerint A Krisztus első megkísértése "egy rakás szemét". Valamint elindult egy online aláírásgyűjtés is, és

A petíciót - amely a film visszavonását követeli - már több mint 1,8 millióan írták alá.

