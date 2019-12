Órák alatt mémmé érett az a banán, amit egy olasz művész, Maurizio Cattelan a miami Art Basel rendezvényen a falra ragasztott, majd amit egy David Datuna nevű performanszművész leszedte és megevett. És ahogyan az a mémekkel lenni szokott mostanában, a leragasztott banán is feltűnt több világcég reklámjában is, illetve olyan szervezetek is újraértelmezték, mint például az Ökumenikus Segélyszervezet.

"Ha van olyan ember, akinek tízmilliókat forintot ér egy falra ragasztott banán, akkor biztosan sokan lesznek olyanok is, akik 1000 forintot utalnak, hogy egy tál melegétel árával támogassák az Ökumenikus Segélyszervezet ünnepi szeretetvendégségét. Ennek jegyében készítette el és tette közzé a 120 ezer dolláros banánt és a melegétel osztáson használt, megtöltésre váró üres tányért egymással szembe állító posztját az Ökumenikus Segélyszervezet" - írják közleményükben.