Ha nem tudja, hogy mivel üsse el az időt a gép előtt ülve karácsonyig, vagy szívesen álmodozik arról, hogy majd egyszer eljut New Yorkba, vagy egyszerűen csak nagy térképrajongó, illetve rajong a távirati stílust idéző költészetért, akkor ajánljuk a fejlesztőkből és designerekből álló Satellite Studio projektjét. Ez az OpenStreetMap Haiku, amit itt lehet elérni.

Ahogy megnyitjuk, az OpenStreetMap Haiku azonnal generál nekünk egy versikét, és azzal is el lehet lenni hosszú percekig, hogy csak frissítgetjük az oldalt, vagy össze-vissza navigálunk a térképen egy-egy újabb költeményért, de aki éppen New Yorkban van, a helymeghatározást is választhatja, és akkor egy jobban személyreszabott haikut dob az algoritmus.

Az OpenStreetMap működését nagyban befolyásolja, hogy a felhasználók milyen információkat osztanak meg egy-egy helyszínről, a versek írása közben pedig próbál főleg olyan szavakat használni, amiknek valami köze lehet az adott területhez, például, ha egy élelmiszerbolt van a közelben, akkor mondjuk zöldségek vagy gyümölcsök neve köré szövi a szavakat.



Fotó: OpenStreetMap

A készítőknek a különleges térkép elkészítéséhez egy német-japán művész, Naho Matsuda Every Thing Every Time projektje adta az ötletet.

(Engadget)