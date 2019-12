Negyvennégy év után, ötvennégy kilométerrel arrébb, egy halom szemét alól került elő egy oregoni nő osztálygyűrűje.

Fotó: YouTube

Az ilyesfajta osztálygyűrűket (class ring) a középiskola vagy egyetem emlékére viselnek az öregdiákok, Lori pedig 1975-ben veszítette el, miközben épp kezet mosott, a gyűrűt pedig addig levette az ujjáról.

Jól ott is hagyta a mosdóban, mire visszament érte, már hűlt helye volt.

Nem is hallott róla senki egészen 2018-ig, amikor is ötvennégy kilométerrel arrébb, kerti munka közben egy nő rátalált. Kisebb kutatással meg is találta a gyűrű tulajdonosát, akivel végül 2019-ben, negyvennégy év után egy parkolóban az ékszer újra egymásra talált. (UPI)