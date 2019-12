Ha nem idősebb 70 évnél és szívesen utazna Új-Zélandra, vállalva, hogy az otthonától legközelebbi városokat (New Plymouth délre, Hamilton északra) 90 percnyi autóútra találja, akkor akár önnek is érdekes lehet Karl Reipen német multimilliomos hirdetése, amit múlt héten két alkalommal is leközöltek az NZ Heraldban.

Ebben az állt, hogy a jegeskávé-bizniszből meggazdagodott Reipen 10, 70 évnél nem idősebb kedves embert szeretne magához költöztetni Új-Zélandra, a Waikato régió déli területén található Awakino Birtokra, hogy megossza velük azt a csodálatos, a Tasman-tengerre néző kilátást, amihez 2000 óta kötődik, írja a Stuff.co.nz.

Az odaköltözők kétszemélyes házakban élhetnek majd. A birtokon fellelhető egy borászat, lehet sétálni, horgászni, vásárolni, kajakozni, nézegetni a madarakat vagy a szép állatokat, esetleg úszni. Ha önnek van lova, az sem gond, mert viheti magával bátran, és használhatja a beltéri lovascentrumot is. A hirdetésben nem írták le Reipen nevét, mindössze annyit, hogy egy nemzetközi vállalkozással bíró személyről van szó, aki azután költözött a környékre, hogy egy 19 évvel ezelőtti látogatás során rátalált egy fantasztikus farmra. Azt nem tudni, Reipen mi alapján választja majd ki azokat, akik ingyen élhetnek vele a birtokon, amit 2016-ban még 8,5 millió új-zélandi dollárért, azaz úgy kb. 1,6 milliárd forintért árult a tulajdonos.