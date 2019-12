Advent utolsó hétvégéjén már tényleg nehéz megúszni, hogy az embert ne kerítse hatalmába az ünnepi hangulat. Ilyenkor egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra is, hiszen mégiscsak a szeretet ünnepe ez. Talán éppen az emberbaráti szeretet motiválhatta azt a sofőrt is, aki szép, ezüst terepjárójával teljes szélességében parkolta be a szolnoki Templom út egyik járdáját. Ezúton is köszönjük neki a figyelmességet és kívánunk neki kellemes ünnepeket!

(A fotóért köszönet olvasónknak, Ádámnak!)