Ugye te sem gondoltad komolyan, hogy kihagyom az alkalmat, hogy boldog karácsonyt kívánjak neked?

- kezdi idei újabb egészen bizarr videóját Kevin Spacey. A tavalyi karácsonyhoz hasonlóan Spacey most is pont úgy beszél a felvételen, mint karrierjének egyik legsikeresebb karaktere, Frank Underwood a House of Cards (Kártyavár) című sorozatból.

Nagyon jó év volt az idei, és hálás vagyok, amiért újra egészséges vagyok

- folytatja a férfiak szexuális zaklatásával vádolt és ebbe belebukott színész, majd hozzáteszi, hogy több dolgon is változtatott az életében. Így 2020 felé közeledve ő "halál komolyan" arra szavaz, hogy legyen több jóság a világon.

Ha következőre valaki valami olyasmit tesz, ami neked nem tetszik, akkor persze támadhatod érte, de ugyanakkor cselekedhetsz teljesen váratlanul: megölheted őket a kedvességeddel.

Nehéz nem meghallani az áthallást Spacey saját életére, de egyben rendkívül groteszk is, ahogy a saját cselekedeteit összemossa a Kártyavárban alakított karakterének személyiségével.