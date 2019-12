Bevallom őszintén, hogy amikor először halottam "Phlat" Sanyit rappelni, valami olyasmit mondhattam magamban, hogy

jézusom, ki ez a srác, és miért rappel úgy, mintha a Google Translate gépi felolvasó hangját benyugtatózták volna?

Aztán rájöttem, hogy Sanyi kicsit olyan, mint a sör, a penészes sajt, meg az olivabogyó, először kicsit fura, szokni kell, de ha ezen túl vagy, igazán jó tud lenni.

A magyar underground hip-hop színtéren jártasabbaknak talán nem kell bizonygatni, hogy Mulató Aztékokból ismert Phlat mind szövegeit, mind pedig stílusát tekintve a szcéna egyik legegyedibb színfoltja. Szerencsére az egyik legtermékenyebb is. A tavaly nyáron megjelent Doktor Monoton az egyik kedvenc magyar raplemezem volt az utóbbi évekből, aminek a most megérkezett folytatása a Doktor Monoton II. nevet kapta. Ez nem is csoda, az anyag nagyjából ugyanott veszi fel a fonalat, ahol az előző véget ért, és azt a kicsit filozofikus, kritikus, de mindig a pozitívra törekvő önismereti vonalat viszi tovább. Az alapok nagy részét is maga Phlat jegyzi, de néhol besegített a Mulató Aztékok beatmakere, Emekajji is.

A lemezen vendégeskedik Odákovics, Orion, természetesen a Mulató Aztékok másik fele Tink, és Gege is, akivel jövőre közös lemez is érkezik. No de nem szaporítanám a szót, azt meghagyom Sanyinak:

