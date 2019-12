Ha tetszett Önnek a Kontroll című film atmoszférája 2003-ban, ez a videó is be fog jönni. Valaki bejutott a hármas metró Határ úti lezárt állomására, és a telefonjával végigsétált a síneken, de benézett a szélesebb közönség számára totál ismeretlen részekre is.

A felvétel alapján nagyon úgy tűnik, még egy darabig biztosan pótlóbuszozni kell a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között.