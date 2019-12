Fotó: ingatlan.com

Utcai bejáratos üzlethelyiségként hirdeti saját tulajdonában álló pincéjét a XV. kerületi önkormányzat. A Rákospalota, Pozsony utcai bérlemény havi 33 ezer forintért már meg is kapható, nem egy nagy összeg, ez alapján nincs is sok csodálkozni való azon, hogy az állapota a képek alapján hagy némi kívánnivalót maga után, javasolják is felújítani. Na de ki az, aki képes egy foszlófélben lévő szerencsétlen macskát a meghirdetett helyiségben premier plánban lefotózni, a tetemet nyilván ott hagyni, majd a fotót így ahogy van, feltenni az internetre?

Innen csak az menjen tovább, aki az ilyesmit tényleg kifejezetten szereti.