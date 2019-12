Az Elephant Robotics nevű vállalkozás Kickstarteren kezdett el összekalapozni húszezer dollárt (kb. 6 millió forint) arra, hogy létrehozza a világ első robotmacskáját, Marsot. Pillanatok alatt összejött a szükséges pénz, jelenleg 55 ezer dollárnál (kb. 16 millió forint) jár a számláló, és még negyven napig tart a pénzgyűjtő kampány.

Pedig ha az ember jobban belegondol, akkor Mars, a robotmacska több mint ijesztő.

A következőket tudja:

lát,

hall,

érzi, ha hozzáérnek,

játszik játékokkal,

dorombol,

teljesen autonóm módon mászkál fel-alá,

attól függően változik a személyisége, ahogy neveljük,

lehet idomítani.

A macska lelke 16 szervomotorból és egy Raspberry Pi mikroszámítógépből áll. Ez utóbbi azért is fontos, mert azt is magával hozza, hogy a macskát akár szabadon át is lehet programozni olyanra, amilyenre a gazdája szeretné.

Az Elephant Robotics azt mondja, hogy a hagyományos macskákhoz hasonlóan minden robotmacska egyedi, a szemük, a testük, a személyiségük mind-mind különbözik.

A robotmacska két és fél kilós lesz a tervek szerint, egy feltöltéssel két órán keresztül tudja terrorizálni az emberiséget, utána három órára töltőre kell raknia magát.

Az árakról egyelőre nehéz pontosat mondani, a Kickstarteren a legolcsóbb változatban 649 dollár (kb. 190 ezer forint) a robotmacska, ezért a pénzért a macskán kívül kapunk egy bőröndöt az állatnak, egy játékot, amivel tud játszani, valamint egy robotmacskás ajándéktárgyat is, illetve természetesen a macska forráskódját.