Moszkva hóelvonási tünetekkel küzdve műhóval próbálja a telet oda varázsolni, ahol most lennie kellene. A jelek szerint ugyanis a láthatatlan hó nem hozta meg a várt eredményeket, az emberek rögtön átláttak a hómentes szitán.

Így a hétvégétől a tervek szerint január 12-ig a Kreml közelében lévő Vasziljev lejtőn lehet megtekinteni a telet. Persze, történt már azon a lejtőn furcsább dolog is: 1987 májusában a nyugatnémet Mathias Rust ott tette le kisrepülőjét, meghekkelve az egész szovjet légvédelmet.

A Kreml felé vezető Tverszkaján is leraktak egy kisebb műhódombot, így ott is van valami a télből, amiből most még a mínuszok is hiányoznak, a levegő rendszeresen megy nap közben 0 fok fölé. Egyébként a műhó nem barátja az éghajlatunk megőrzésének.

Klímaváltozás, ugye, mondhatnánk, de aki ezt túlzásnak találja, az önámításképpen érvelhet Puskin 1823 körül írt soraival az Anyeginből, miszerint „Különös őszük volt: sokáig/ Késett a tél, az altató./ Várta a föld, várt januárig,/ S harmadnap éjjel jött a hó."