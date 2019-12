Taku Inoue egy japán kortárs művész, akinek a művészete könnyedén megérinti a kortárs művészetre általában legkevésbé fogékony korosztályokat is, hiszen annyit csinál, hogy a Tom és Jerry legfájdalmasabb jeleneteiből farag szobrot.

Jó régóta teszi ezt, és úgy látszik, a Tom és Jerry szinte kifogyhatatlan korpusz, mert folyamatosan önti magából a szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb szobrokat.

Ami komoly újdonság, hogy most már Jerryből is készülnek szobrok.

Illetve, hogy megjelentek a több elemből álló alkotások, mint például ez a klasszikus, vasalóval kilapított arcos.

Inoue más meséket is felhasznál a hobbiprojektjében, találni nála Spongyabob szobrot is, természetesen olyat, amikor Spongyabobnak tortaformája van, de egy rakás egyéb alkotás is megihlette az igen termékeny japán művészt.

Amikor nem szobrokat gyárt az elmúlt harminc év legjobb rajzfilmjeiből, akkor Inoue egyébként zenészként dolgozik, számítógépes játékokhoz és animékhez gyárt zenéket.

(Boredpanda)