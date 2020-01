Ütik a kritikusok és a rajongók is, de a Skywalker kora magyar címen futó Star Wars IX Rise of Skywalker 12 nap alatt csak összehozott 780 millió dollárt a világpiacon. És mindez december 31-ig volt igaz, január 1-jén az eddigi amerikai bevételhez (390 millió) csak hozzátett tízmilliót, hogy meglegyen a hazai 400 millió dollár. Az amerikai mozikban a második helyen a Jumanji: A következő szint futott be a bevételi listán, a maga összesen 191 millió dollárjával (a világpiacon 489 milliós bevételt hozott), harmadik a Kisasszonyok legújabb feldolgozása, szerén 37 millióval (49m a világpiacon).