Már lehet szavazni az NBA-ben azokra a játékosokra, akiket a nézők szívesen látnának az idei All Star-gálán, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a szakmával ellentétben a nézők egy-két helyen egészen meredeken választottak. A jelenlegi állás szerint ugyanis ott lenne a gálán Tacko Fall, a Boston Celtics 229 centis újonca és Alex Caruso, a Los Angeles Lakers kopaszodó percembere is olyanok mellett, mint LeBron James, Luka Doncic vagy Giannis Antetokounmpo.

The first All-Star voting returns, via the NBA: pic.twitter.com/Epbtwtildm