Nagyon izgalmasnak tűnő új terméket mutat be január 7-én az Insta360. A kedvcsináló oldalra kirakott videóban összeturmixolnak

egy akciókamerát

egy 360-as kamerát

egy drónt, és

egy 1"-es érzékelőlapkás kamerát.

Ezekből áll össze majd az új termék, de vajon mi lesz az?

Az akciókamera ránézésre egy felirat nélküli Gopro, ilyen kinézetű terméke nincs a cégnek, bár akciókamerája több is, például a Go-t pedig még kézbe sem kell fogni, elég felcsíptetni a ruhánkra. A 360-as kamera egy One x, aminek elég jó a stabilizátora. A drón is új dolog, egy DJI Mavic Mini méretű eszköz kerül az aprítóba, amit egy 1"-es érzékelős, Zeiss optikás Sony RX0 követ.

Egy drón lesz, vagy csak egy szelfibotra szerelhető, de zoomos akciókamera? A videóban mutatott képek szerint rossz fényviszonyok mellett is használható (ugyanezt az éjszakai repülő lampionos snittet már láttuk a One X bemutatójában), stabilizált 360-ra képes (a síelős snitt), vízálló (kajakozós snitt) eszközt kapunk, ami lehetne egy sima kamera, ha nem lenne a hőlégballon körül átforduló jelenet, ami miatt annyira izgalmas ez az egész: