Egy rendőrségi ellenőrzés során fennakadt a drogteszten egy férfi Kínában a Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen található Sanjiang városban. Miután a vérében morfiumot találtak, elmagyarázta a rendőröknek, hogy biztosan nem fogyasztott kábítószert, egyedül a helyi tésztázó jöhet szóba, ahol belekeverhettek valamit az ételébe. A rendőrök váratlanul megjelentek az étteremben, mintát vettek a csigaporból, és kimutatták belőle a morfiumot. Amikor már hivatalos hatósági vizsgálatra érkeztek vissza, találtak 76 gramm mákmagport.

Az őrizetbe vett tulajdonos elismerte, hogy saját termesztésről van szó. A jelenség egyébként nem újdonság Kínában, 2014 óta több esetet is regisztráltak, a helyi média is elismerte, hogy legalább három tucat esetben nyomoztak olyan éttermek után, ahol valamilyen ópium-származékkal próbálták odaszoktatni a vendégeket. (via)