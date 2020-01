Első hallásra az ember nem feltétlenül gondolná, hogy meztelen szelfikkel hatékonyan lehet segíteni erdőtüzek megfékezésében, pedig Kaylen Ward Instagram-modellnek egész jól megy a jótékonykodásnak ez a furcsa fajtája.

A Los Angeles-i illetőségű Ward azt találta ki, hogy egy akció keretében mindenkinek küld egy meztelen képet, aki egy igazolással bizonyítja, hogy legalább 10 dollárt adományozott az ausztrál erdőtüzek ellen harcoló szervezetek valamelyikének.

A dolog olyannyira bejött, hogy

egy nap alatt elérte a 100 ezer dollárt a Ward révén összegyűlt pénz.

A kisebb adományok mellett akadt olyan adakozó is, aki 5 ezer dollárt utalt, neki Ward 50 képet és videót küld jutalmul. Az akció az Instagram posztolási szabályzatába nem fért bele, miután a nő kiírta, mire készül, a fiókját felfüggesztették (pedig nem is tett fel meztelen képet), ezért újat kellett regisztrálnia. A Twitteren azonban továbbra is dübörög a kontent, Ward The Naked Philantropist néven posztolja a gyűjtéssel kapcsolatos infókat.

A nő azt is kiírta, hogy nem csak az Instagrammal szívta meg, mióta meghirdette a tervét Twitteren, a családja kitagadta, a férfi, akit szeret, nem beszél vele. Mindezt annyival kommentálta:

Mindegy, bassza meg, mentsük meg a koalákat.

Fotó: Instagram Kaylen Ward

Az ausztráliai tüzek sok hírességet is arra sarkalltak, hogy a magánvagyonukból adományozzanak, többek között Pink és az ausztrál Nicole Kidman is jelentős összeget küldött (fejenként 500 ezer dollárt) a tűzoltásra, Celeste Barber ausztrál humorista pedig gyűjtést szervezett a Facebookon, amellyel 48 óra alatt 22 millió dollárt kalapozott össze.

(via Daily Mail)