A haj az nő. Ebből az egyszerű gondolatból indul ki annak a londoni kisfiúnak, Farouk Jamesnek az édesanyja, aki hagyja, hadd nőjön gyermekének egészen elképesztő dús haja.

Ez így eddig nem hír még úgy sem, hogy a gyerekből internetszenzáció lett, az Instagramon 263 ezer követője van, a legnagyobb márkák fizetnek nekik.

De a gyereket, illetve az anyját sokan célba vették, a BBC szerint azért, mert engedte, hogy a gyereknek ilyen hosszú legyen a haja, de nyilván felmerülnek ezen kívül egyéb, morális szempontok is, például, hogy egy nyolc éves gyereket ki lehet-e használni, és lehet-e belőle pénzt csinálni, meg ilyen apróságok, de a nő harcba száll, és petíciót indítanak, hogy a fiukat ne kényszerítsék az iskolában, hogy levágják a hajukat.

Érvelése logikus, ha a lányoknak hagyják a hosszú hajat, akkor egy fiúnak miért kellene levágnia. Ahogy a nadrággal is van, ha egy fiú hordhatja, a lányok is hordhatják, és ezt meg is engedik nekik. A kisfiú mindenesetre elvan, nem érdekli mások véleménye, neki tetszik a nagy haja, ettől érzi magát különlegesnek.