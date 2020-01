Ausztráliában tavaly év vége óta hatalmas bozóttüzek pusztítanak, amit a helyi időjárás miatt sem tudnak megfékezni. A károk enyhítésére 300 milliárd forintnak megfelelő összeget, 1,4 milliárd dollárt különített el az ausztrál kormány.

A legutóbbi hírek szerint már 23-an meghaltak, 1500 ház égett le.

Becslések szerint közel fél milliárd (480 millió) állat pusztulhatott el az elmúlt időszakban.

Ehhez képest csepp a tengerben az, amit a 24 éves Sam McGlone önkéntes tűzoltó tett Braidwoodban. Viszont mégis üdítő színfolt a csütörtökön megmentett kis kenguru, ellentétben a sok ezer elpusztult állat látványával.

Emellett McGlone indított egy Go Fund Me kampányt is, amiben a 100 000 követőjét arra kéri segítsenek adománnyal a tűzben sérült állatokon.

Fotó: sammcglone / instagram

via Daily Mail