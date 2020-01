Elkerülhetetlen, hogy legyen élet valahol, az univerzum csillagmilliárdjai körül keringő bolygók valamelyikén. Az első brit űrhajós megállapításával nehéz vitatkozni, főleg, ha nem csak a Tejút százmilliárd csillagára, hanem a galaxisok milliárdjaira gondolunk. (Más kérdés, hogy a kapcsolatteremtés esélye ettől még a nullához közelít – és ez jó.) De Helen Sharman továbbmegy annál, minthogy szerinte a nagy számok törvénye alapján bármi megtörténhet.

A vegyész-mérnök Sharman – aki űrutazása előtt egy csokoládégyárban dolgozott, persze, hogy a Marsnál – úgy véli, hogy „a földönkívüliek már itt is vannak, csak nem látjuk őket.” Lehet, hogy nem szénből és nitrogénből állnak, de ettől még léteznek, mondja. Bizonyos értelemben igaza lehet, sőt, valójában látjuk is a földönkívüli eredetű életet, mert lehet, hogy a földi is onnan ered.

Most 56 éves Helen Sharman – a briteknél az első volt ugyan, de azok között a külföldiek között az utolsó, akit még a Szovjetunióból lőttek fel, 1991-ben – jelenleg vegyészként dolgozik az Imperial College-ben.

Hiába első, inkább csak nő

Mint írtuk, Sharman volt az első brit, aki az űrben járt. Vagy hát „űrben”, ne felejtsük el, az űrállomások nagyjából 300 kilométeres magasságban keringenek a Föld körül. Ez az egy ezreléke sincs a Holdig tartó útnak, ott és körülötte összesen 24 amerikai járt. Mellesleg, a közül a 12 közül, akik jártak is a Holdon, már csak harmaduk él, míg a közül a hasonló korú 12, közül akik csak keringtek körülötte, kétszer annyian élnek. Véletlen? Aligha! De térjünk vissza Sharmanre: szóval, első, de a sajtó valahogy mégis inkább „első női” űrhajósként jegyezte meg. Aztán, amikor végre férfi űrhajósa is lett az országnak, Tim Peake, akkor valahogy ő maradt meg az emlékezetben az első űrhajósnak. „Rólam sokan egyszerűen elfeledkeztek. Az a megszokott, hogy a férfi az első” – mondta a „szokásos” rendet felrúgó Sharman.

Annyira azért nem feledkeztek meg róla, az elmúlt 29 évben számos egyetem tiszteletbeli doktora lett, legutóbb 2018-ban illette a címmel a York St. John University, 2016-ban pedig saját magát alakította egy tv-sorozat egyik epizódjában.