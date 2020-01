Több mint egy évtizedes kihagyás után visszatér az NBA zsákolóbajnokságára a 2008-as bajnok, a jelenleg a Los Angeles Lakerst erősítő Dwight Howard, aki 12 éve Supermannek öltözve nyerte meg az All-Star-hétvége egyik leglátványosabb elemét.

A már 34 éves Howard akkor pályafutása csúcsán volt, sorban háromszor választották az év védőjátékosának, 2009-ben NBA-döntőbe is jutott az Orlando Magickel. Most viszont némileg más a helyzet: bár a Lakers elengedi a gálaattrakcióra, óvatosságra intik a Los Angeles-i csapat bajnoki esélyei szempontjából kulcsfontosságú játékost, aki csereként is 6,8 lepattanót átlagol eddig a szezonban.

Howard a 2008-as zsákolóversenyen az előző évi bajnok Gerald Greent előzve nyert, míg 2009-ben attól a Nate Robinsontól kapott ki, aki Howard Superman-jelmezése válaszul kriptonitnak öltözött, és a nála jó 35 centivel magasabb Howardot is átugorva zsákolva lett bajnok.

A zsákolóversenyt február 15-én rendezik majd, itt Howard 2008-as győzelmet érő programját láthatják: