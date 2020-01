Most ért véget a legjobb magyar Youtube-műsor, a Dalfutár, amiről mi is sokszor írtunk már és Hajós András is mesélt róla személyesen. A műsor lényege, hogy összeraknak egymással egy zeneszerzőt, egy szövegírót, egy producert és egy énekest, hogy próbáljanak meg úgy közösen dalt írni, hogy az alkotói folyamat elején nem is tudnak egymásról.

Az idei évad ráadásul különleges, mert a szereplőknek Sziget-himnuszt kellett írni, nem csak úgy egy dalt. A mostani évad utolsó adásában az alábbi arcokat sikerült összerakni:

Dalszerző: Henri Gonzo (Fran Palermo)

Szövegíró: Szendrői Csaba (Elefánt)

Producer: Csongor Bálint és Horváth Attila (Subscribe)

Énekes: Király Linda

Hamar kiderült, hogy magasan ez az évad legjobb epizódja, mert Henri ragaszkodott a saját elképzeléseihez, Szendrői próbált a feszkóban mediálni, a metálosok mindenképpen metált akartak, Király Linda meg csak pislogott, hogy mégis hova került.

De az epizód nem csak azért volt kimagasló, mert végre valódi konfliktusok alakultak ki a végére becsiccsentő szereplők és a morcos metálosok között, hanem azért is, mert a társaságból rendesen kilógó Király Lindát sikerült rávenniük arra, hogy metált énekeljen a készülő dalba. 42:38-tól tessék figyelni:

Szóval az van, hogy az alapvetően R&B és pop vonalon mozgó Király soha életében nem hörgött még metálhoz, mégis bevállalta, hogy egy láthatóan iszonyatos feszült alkotói helyzetben (a szövegíró félrészegen ül a sarokban, a dalszerző keresztbetett kezekkel hisztizik, a producerek pedig nem érzékelik, hogy nem működik a jópofizásuk) totál kilépjen a komfortzónájából, és odaálljon Csongor Bálint mellé hörögni, méghozzá meglepően jól.

Igazából az egész utolsó rész állati szórakoztató, de annál a pontnál, hogy Király Linda elkezd üvöltözni, konkrétan elkerekedett szemekkel bámultam a monitort, annyira sokkolt és lenyűgözött egyszerre. Ráadásul a szám refrénje esküszöm nem rossz!