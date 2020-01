Kaylan Ward aktmodell a jótékonykodás szokatlan, de úgy látszik, igen hatékony módját találta fel, amikor azt mondta, mindenkinek küld egy pucér képet, aki legalább tíz dollárral támogatja valamelyik olyan szervezetet, amelyik részt vesz az ausztrál bozóttüzek elleni küzdelemben.

Egy nap alatt össze is jött neki százezer dollár, négy nap után pedig már 700 ezer dollárnyi adományt kalapozott össze azzal, hogy ingyen adta a szolgáltatását (az aktképeket).

De ez a szám akár még jócskán nőhet is, mert Ward azt mondja, még nem számolták ki a pontos összeget.

„Egy lány pont most számolja ki nekem a végső összeget, de úgy kalkuláltunk, hogy percenként nagyjából 10 üzenetet kapok hiteles támogatásról. Ha mindenki a minimális 10 dollárt adományozta, akkor úgy jön ki ez a szám, de ez még csak nem is az átlag, mert voltak 5000 dolláros adományok is... Szerintem a végső szám ennél sokkal nagyobb lesz” – mondta az adománygyűjtő akció lejárta után a modell.

Ward egyébként tavaly augusztus óta dolgozik aktmodellként, és nyilván a saját népszerűségének is jót tett a szokatlan akció. Arra buzdítja egyébként a többi aktmodellt is, hogy hirdessenek hasonló akciókat, mert ugyan megterhelő volt a több ezer üzenetre válaszolni, mégis jó célt szolgált vele.

(Guardian)