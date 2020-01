Alig két évvel azután, hogy megírtuk, soha nem látott mértékű fülesbagoly-jelenlétről adtak számot az ott élők Túrkevén és Kisújszálláson, Makón is megszaporodott az év madara. A Délmagyar cikke szerint elsősorban a helyi könyvtár közelében telelnek, a Deák Ferenc utca nyárfáin. A lap szerint míg korábban 50-60 madarat tudtak csak összeszámolni egyszerre, addig most 150 példányt is láttak a nyárfákon. A környéken élők szerint a fülesbaglyok kb. egy évtizede járnak oda telelni.

Az erdei fülesbagoly hatalmas elterjedési területű ragadozó madár, Európában, Ázsiában, Északnyugat-Afrikában és Észak-Amerikában egyaránt költ. A világállomány mintegy 28 százaléka él Európában. Magyarország leggyakoribb bagolyfajának állománya 6 500-12 000 pár közé becsülhető. Védett állat, eszmei értéke példányonként 50 ezer forint. Leggyakrabban áramütés, közlekedési gázolás, és a vadászok illegális fészekbe lövése fenyegeti őket.