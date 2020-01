Szombaton már nyalogatta az országot keletről az a hidegpárna, ami vasárnaptól az egész Kárpát-medencét beborítja majd, és nem is ereszti keddig biztosan. De a hideggel csapadék nem érkezik, így hiába lesznek olyan helyek az országban, ahol napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a havazás ezúttal is elmarad.

Nem így Libanonban, ahol ahová észak felől sarkvidéki eredetű légtömeg érkezett és hozott kiadós havazást.

Libanon mellett Jordániában, Szíriában és Szaud-Arábiában is több fokkal az átlagos alá csökkent a hőmérséklet.