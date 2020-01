Illegális benzinkutat fedeztek fel Las Vegasban a hatóságok - olvasható a város tűzoltóinak a keddi Facebook-bejegyzésében.

A poszthoz képeket is csatoltak a sárgás kerti tartályokról, amik mellett az egyik oldalon egy kőkerítésnek támasztott partvisok, a másik oldalon pedig egy lestrapált székre feltekert tömlő és egy tankolópisztoly is látható.

Azt nem lehet tudni, hogyan zajlott itt az üzemanyagkimérés, de a tűzoltók szerint a tömlő elég hosszúnak tűnt ahhoz, hogy a elérjen az utcáig az útszéli tankolásokhoz.

Az is kiderül a bejegyzésből, hogy nem ez az egyetlen illegális benzinkút a sivatagi városban. A tűzoltók ezen kívül arra is felhívják a Facebook-követőit, hogy egy ilyen cucc iszonyú tűzveszélyes, ami a szomszédokat is veszélyezteti, sőt azokat a tűzoltókat is, akik egy véletlen tűzesetkor kiérkeznek a helyszínre.

Szóval bármilyen viccesen is néznek ki a képek, kérjük, ezt senki ne próbálja ki otthon!