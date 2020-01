Daniel Radcliffe valószínűleg kénytelen úgy leélni a hátralévő életét (Radcliffe amúgy 30 éves!), hogy ő Harry Potter. Igaz a színész azóta szerepelt számos filmben, volt a múlt démonaival küzdő szarvas lény, neonácik közé beépülő rendőr, vagy éppen svájci bicska, de valószínűleg az aláírásért sorban álló rajongók többsége nem ezek miatt a szerepek miatt szokott odamenni Radcliffe-hez.

Leszámítva azt az esetet, amelyről nemrég vallott a színész a The Graham Norton Show-ban, amikor is New Yorkban mosolyogva odament hozzá valaki

és a kezébe nyomott öt dollárt azzal a szöveggel, hogy "vegyél magadnak egy kávét pajti."

A zavart az okozhatta Radcliffe szerint, hogy egy bolt előtt várt a hidegben a barátnőjére az örökbefogadott kutyájukkal, és a testével próbálta melegíteni a didergő ebet.

Radcliffe éppen azt magyarázza, hogy nyújtotta át neki az idegen az ötdolláros bankjegyet. Na persze! Forrás: BBC / Independent

"Úgy tűnik többet kéne borotválkoznom" – tette hozzá a színész. Azt azért jegyezzük meg, hogy az egész sztori pont úgy hangzik, mint amit ki szokott találni az ember, a színészek pedig abból élnek, hogy kitalált történeteket adnak elő, szóval vannak kétségeink az egésszel kapcsolatban.

(Independent)