Carlos Ghosn, a Renault és a Nissan autógyárak dollártízmilliós sikkasztással vádolt volt vezetője, akit tokiói házában folyamatosan megfigyeltek decemberben egy ládába bújva feljutott egy oszakai magángépre, ahonnan Isztambulba szökött, majd onnan Libanonba repült.

A kalandos menekülés azonnal felkeltette a sajtó és a hollywoodi producerek figyelmét is, a New York Times szerint nemrég egy hollywoodi producerrel is tárgyalt sztorija megfilmesítéséről. Erről egyelőre még nincsenek hírek, arról viszont igen, hogy a szöktetésből videójáték készül.

A Steamen már elő lehet rendelni a Ghone is gone nevű játékot, aminek a tervezett megjelenési dátuma január 22. A leírása szerint a játékban nem a Nissan, hanem a Nisson autógyártó vézérigazgatóját kell kimenekítenünk Japánból, aki a játékban nem a Carlos Ghosn nevet, hanem a Loscar Gon nevet viseli, hogy még veletlenül se lehessen beprelni a játék készítőit. (Bloomberg)