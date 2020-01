A számítógépes szerepjátékok (bővebb értekezésünk róluk itt) egyik legismertebb képviselője az Eye of the Beholder, ami 1991-ben DOS-ra és Amigára jelent meg, az akkor már erősen kifutó platformnak számító C64 tulajdonosai pedig csak a nyálukat csorgathatták rá. Majdnem 30 év után kapnak elégtételt: egy német és skandináv retroőrültekből álló csapat lassan két éve fejleszti a játék C64-verzióját, és terveik szerint idén első félévben be is fejezik. Ezt bizonyítandó az ünnepek között kiadtak egy egyórás videót, amit játék közben mutatja meg az átiratot:

Nagyon meggyőző az egész, van benne intro, karaktergenerálás, az első három pálya ellenfelekkel, működik már a harc, a varázslás, a térképezés. Persze a memóriába ez a sok minden meg a rengeteg grafikai elem nehezen férne be, ezért a fejlesztők egy bővítőcartridge-dzsel dolgoznak, de egyébként (felbontás, hangok, stb.) a konverzió teljesen betartja a platform korlátait. Az ilyen hobbiprojektek nem kis része ki szokott fulladni, de minden jel arra mutat, hogy a C64-es Eye of the Beholder készítői nemcsak hogy befejezik a játékot, de a platform egyik legszebb és legambiciózusabb átiratát készítik el, amit oda lehet tenni a C64-es Prince of Persia mellé.