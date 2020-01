Elpusztult egy koala, akit az ausztráliai bozóttüzekből mentettek ki Victoria államban, és itattak meg a hatalmas hőségben.

Az Arnie névre hallgató állat pont azért pusztult el, mert az emberek palackból itatták meg, ettől pedig a víz a tüdejébe juthatott, és aspirációs tüdőgyulladást kapott.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy bár tudják, az emberek csak segíteni akarnak, a koalák az eukaliptuszlevelekkel táplálkoznak, és a folyadékot is azokból nyerik. Ha isznak is vizet, akkor is kis mennyiségben, apránként, fejüket lehajtva. Amikor viszont az emberek itatják, a fejüket hátradöntik, ezzel túl sok víz kerül egyszerre a szervezetükbe, amivel veszélybe kerülhetnek .

Fotó: Damian Campbell-davys / Facebook

December végén egy hasonló fotó terjedt el a neten, amikor egy szomjazó koala állított meg egy csoport bringázót az ausztráliai Adelaide közelében a negyvenfokos hőségben, akik szintén kulacsból itatták meg gyorsan az állatot.

Becslések szerint január elejére egymilliárd állat halhatott meg a mostani bozóttüzekben. A bozóttüzek elleni harcba sorra szállnak be a hírességek, hogy az adakozók pénze hova is megy, arról itt olvashat bővebben. (via)