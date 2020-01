Serena Williams az új-zélandi Aucklandben részt vett az ASB Classic tornán, amit szokásához híven meg is nyert vasárnap. A fődíj 43 ezer dollár volt, de Williams ezúttal nem tette zsebre ezt az összeget, hanem bejelentette, hogy az ausztrál bozóttüzek elleni harcra adományozza.

Győzelmi beszédében Williams elkeseredését fejezte ki amiért az az ország, ahol olyan sokat versenyzett életében (Ausztráliában van a grand slam egyik állomása is), most ilyen katasztrofális tűzvésszel kell hogy szembenézzen. Mint mondta, már a torna elején elhatározta, hogy minden meccs után, amit játszik, eladományoz egy ruhát, és ha megnyeri, akkor a fődíjat is.

És nem is ő az egyetlen teniszező, aki segít: január 15-ére meghirdettek egy gálameccset, amelyen Williams Roger Federerrel, Rafael Nadallal és Naomi Osakával játszik majd, az ott gyűjtött pénzt pedig szintén az ausztrálok erőfeszítéseinek támogatására ajánlják fel. Egyedi akciókon kívül a tenisz sportágként is beszállt az adakozásba, a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) 400 ezer amerikai dollárral támogatja az ausztráliai tűzvész megfékezését és károsultjait. A döntésük azután jött, hogy egy nappal korábban az ATP szövetség már felajánlott 750 ezer ausztrál dollárt (kb. 518 ezer USD-t) ugyanerre a célra.

(Mashable)