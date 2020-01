Az éghajlatváltozás megkerülhetetlen téma lett a politikában, a közbeszédben, és alapvetően a mindennapjainkban is, az Oxford angol értelmezőszótár készítői is a klímavészhelyzetet választották 2019 szavának. És persze mint minden kérdést, ezt is sokféleképpen lehet megközelíteni, vannak olyanok a világon, akik szerint például badarság aggódni a klímaváltozás miatt, és vannak, akik előszeretettel használják például a klímahiszti (vagy klímahisztéria) kifejezést, amit nem mellékesen a Darmstadti Egyetem nyelvészekből és újságírókból álló független bizottsága 2019 legellenszenvesebb német szavának választott.

A testület keddi közleménye szerint a német nyilvánosságban széles körben elterjedt kifejezés általánosító módon patologizálja és egyfajta kollektív pszichózisnak láttatja az éghajlatváltozás megfékezése iránti növekvő elkötelezettséget.

A kifejezés használói ezzel a módszerrel akarják lejáratni és hitelteleníteni a klímaváltozás megfékezését szolgáló erőfeszítéseket és az ügyről folytatott vitákat

- áll a zsűri indoklásában.

Hozzátették, hogy az éghajlatváltozásról felhalmozott tudományos ismeretek alapján megállapítható, hogy a klímahisztéria kifejezés félrevezető, és használata felelőtlen módon tudományellenes tendenciákat támogat.

A testület bírálta a népességcsere (Umvolkung) kifejezést is, amely "kulcsfogalma egy szélsőjobboldali összeesküvés-elméletnek", miszerint "az úgynevezett elitek titkos terve" alapján túlnyomórészt muszlim menekültekre és egyéb, "nem-fehér bevándorlókra" kell kicserélni Európa, az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland fehér lakosságát.

A Darmstadti Egyetem független zsűrije 1991 óta választja ki az év legellenszenvesebb szavát (Unwort des Jahres) a beküldött javaslatokból. A 2019-es megmérettetésre 671 javaslat érkezett, összesen 397 kifejezést és szófordulatot jelöltek az év legkellemetlenebb szavának. A leggyakrabban jelölt kifejezések közé tartozik például a klímatagadó (Klimaleugner), a repülési szégyen (Flugscham) és a szennyezési jogok (Verschmutzungsrecht).

Az év antiszava kezdeményezés célja a nyelvi tudatosság és érzékenység fejlesztése a közbeszéddel, nyilvános kommunikációval kapcsolatban. A szavakat egyebek között annak alapján vizsgálják, hogy sértik-e az emberi méltóságot vagy a demokratikus alapértékeket. Vizsgálják a szavak félrevezető vagy gyengítő, eufemisztikus jellegét is. Az év legcsúnyább kifejezése 2018-ban a kitoloncolásellenes ipar (Anti-Abschiebe-Industrie), 2017-ben az alternatív tények (alternative Fakten), 2016-ban a nemzetáruló (Volksverräter), 2015-ben a jótét lélek (Gutmensch), 2014-ben pedig a hazug sajtó (Lügenpresse) volt.

