Valószínűleg túl sok Trónok harcát nézett egy amerikai férfi, ugyanis azt kérte a bíróságtól, hogy párbajjal intézhesse a volt feleségével lévő jogvitáját. Majd kért 12 hét haladékot, hogy csináltathasson magának egy rendes japán katanát.

Ezzel a furcsa kéréssel a 40 éves, Kansas államban élő David Ostrom állt elő, aki gyermekeik elhelyezése és láthatása miatt áll már egy ideje perben volt nejével, Bridgitte Ostrommal. Ostrom azzal az indoklással terjesztette a párbajra szóló kérelmét a bíróság elé, hogy

tudomása szerint nincs életben olyan törvény, ami tiltaná a párbaj általi ítéletet

(trial by combat angolul), vagyis hogy bírói engedéllyel a harctéren rendezhesse a nézeteltérését.

Ostrom nem feltétlenül az ex nejével szeretne megvívni, inkább Bridgitte ügyvédjével, Matthew Hudsonnal, akivel állítása szerint együtt tette őt tönkre a volt felesége. A dühös férj elképzelése szerint Hudson lehetne a felesége "bajnoka", vagyis képviselője a tárgyaló után a csatatéren is, ahogy Tyrion Lannister helyett is hol Bron, hogy Oberyn Martell viaskodott a Trónok Harcában (bár Ostrom nem hivatkozott ilyen explicit módon a híres sorozatra).

A jogász viszont jogászkodással válaszolt a kihívásra, és azt kérte a bíróságtól, hogy utasítsa el Ostrom kérvényét, hiszen a bíróságon nem lehetne egy gyerektartási pernek olyan következménye, hogy valaki meghal, a szamurájkard-párbajnál viszont ez nem elképzelhetetlen. A bíró pedig úgy reagált, ahogy valószínűleg mindenki tenné: kijelentette, hogy annyi rendellenesség van mindkét fél beadványaiban, hogy amíg a felek nem követik a rendes ügymenetet, ő nem hoz semmilyen döntést az ügyben. Vagyis széttárta a karját, hogy ez akkora marhaság, amivel nem lehet mit kezdeni, úgyhogy mindenki szedje össze magát! (Guardian)