Majdnem pont egy hónapja írtunk a Magyar Közút igéző videójáról, melyben egy 70 méteres, 148 tonnás vegyipari torony szállítása találkozott egy Michael Bay-film előzetesével. Akkor azt írtam, hogy lemondom a Netflix-előfizetésem, és mostantól csak vegyipari tornyok szállítását leszek hajlandó megnézni a cég pedig meg is hallotta a segélykiáltást.

Fotó: YouTube / Magyar Közút

Pénteken a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője külön levélben tájékoztatott arról, hogy az előző torony kistestvérének szállításáról is készült videó, ami ugyan kevésbé lett drámai, de technikailag még érdekesebb, mint az előző.

Az előbbi állítással nem tudok vitatkozni, tényleg kevésbé drámai az egész, de ez főleg a zenének köszönhető, nem is értem, miért kellett az előző videó Two Steps From Hellt, meg Hans Zimmert idéző katarzisát lecserélni erre a generikus downtempo lüktetésre. A technikai oldaláról nem igazán tudok nyilatkozni, de abból kiindulva, hogy a videó szerint "a jármű közlekedése során árkokat temettek be, távhővezetékeket, jelzőtáblákat bontottak el", abszolút hajlandó vagyok elhinni ezt.

A videóban az is szerepel, hogy a MOL tiszaújvárosi poliol üzemének építése miatt a jövőben is számos szerelvény fog még közlekedni az utakon – pedig már így is egy csomó vegyipari monstrumot szállítottak oda –, szóval remélem, a következő videó megint izgalmasabb lesz egy kicsit.