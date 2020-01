"Magyarországon nincs semmi baj a sajtószabadsággal" - szokták kormánypárti politikusok szajkózni. Akkor mutatunk egy újabb példát, hogy például mi a baj a Fidesz szerint okés médiaviszonyokkal. A közmédia honlapja, a Hirado.hu péntek este arról számolt be, hogy a full kormánypárti (ezt nem említették) Hír tv szavazást indított arról, hogy a gyöngyöspatai szegregált roma diákok kártalanítása ügyében kinek van igaza: a miniszterelnöknek vagy a "Soros-szervezeteknek". A fontos információ a kormánymédia több felületén is megjelent, ők azt csinálnak, amit akarnak. De rendes közszolgálati médiában ilyen nem jelenhetne meg. Nincs ugyanis relevanciája, hírértéke, ráadásul totál elfogult a szavazás tálalása is. Az Indexen naponta vannak hasonló szavazások, ennyi erővel arról is beszámolhatnának, de nyilván ilyen sose történhetne, nincs is ilyen vágyunk amúgy. De a magyar közmédia kizárólag olyan hírekről, eseményekről számol be, amik a kormányzati üzeneteket erősítik. Ez, mármint a kiegyensúlyozatlanság ráadásul a saját törvényeikkel is szembemegy, mégis háborítatlanul működnek így hosszú-hosszú évek óta. De lehet tovább mantrázni, hogy itt aztán minden rendben van.