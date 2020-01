Úgy tűnik lassan pont kerül a Simpson család című animációs sorozat évekkel ezelőtt kirobbant rasszista botrányának a végére. 2017-ben egy Hari Kondabolu nevű komikus készített egy dokumentumfilmet "The Problem with Apu" címmel, amiben bemutatta, hogy a Simpson család sorozat egyik állandó mellékszereplője, az indiai bevándorló, Apu káros sztereotípiákat erősít a dél-ázsiai bevándorlókról és azok leszármazottairól. A karakter egyoldalúsága különösen azért volt fájó az ázsiai felmenőkkel rendelkező közösségnek, mert a 90-es években szinte alig lehetett dél-ázsiai karaktereket látni a képernyőn, aki pedig volt, annak nem elég, hogy egy fehér férfi, Hank Azaria adta a hangját, de még pont a legelcsépeltebb tulajdonságokat fújta fel.

A dokumentumfilm a széles közvélemény figyelmét felhívta a problémára. Ezt követően a sorozat alkotói megpróbálták kezelni a helyzetet, de az általános kritikák szerint csak rosszabb lett az egész. Ezt követően, még 2018-ban, a karakter hangját adó Hank Azaria Stephen Colbert éjszakai beszélgetős műsorában arról beszélt, hogy ő nyitott arra, hogy átadja a munkát valaki olyannak, aki tényleg indiai felmenőkkel rendelkezik.

Azóta eltelt majdnem két év, Azaria folytatta a munkát, de egy most megjelent interjúban már azt mondja, hogy Apu karaktere mindenképp megújul, mert ha marad is a sorozatban, biztosan más kölcsönzi majd a hangját. Arról is beszélt, hogy a sorozat producereivel egyetértésben hozták meg ezt a döntés, de hivatalos reakció még sem a producerektől sem a gyártó stúdiótól nem érkezett.