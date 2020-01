Betty White-ot Magyarországon az Öreglányok című sitcomból ismerik a legtöbben. A most 98 éves színésznő azonban Amerikában valóságos intézmény. Nincs még egy olyan színész, akinek karrierje szó szerint végigkísérte volna a televíziózás történetét.

White 1939, tehát 17 éves kora óta aktív színész, és ő a legidősebb, akit Emmy-díjra jelöltek (2013-ban, 91 éves korában). 2009-ben mutatták be Sandra Bullockkal és Ryan Reynoldsszal közös vígjátékát, a Nász-ajánlatot. A három színész minden bizonnyal azóta is tartja a kapcsolatot, mert Bullock és Reynolds most összeálltak, és közösen köszöntötték föl White-ot. Így: