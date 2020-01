Tagadhatatlan, hogy kevés kényelmetlenebb dolog van annál, mint amikor az ember munka közben, ültében bóbiskol el. Elgémberedik a nyaka, ki se piheni magát rendesen, ráadásul a munkatársak rosszalló pillantásait is el kell viselnie.

Na, ennek vet most véget a japán Bauhutte nevű cég, ami alapjáraton gémereknek gyárt székeket, de most megcsinálták

az irodai dolgozóknak szánt, asztal alá behajtogatható ágyat, ami egy csapásra megold minden problémát.

A kompakt ágy simán befér bárhova, széthajtogatni is könnyű, a négy centis matrac pedig pont elég kényelmes egy fél órás irodai alváshoz. Abban mondjuk nem vagyok biztos, hogy éppen Japánban szükség van arra, hogy kedvezőbbé tegyék az irodában maradás feltételeit, mikor egyébként is úgy kell hazazavarni az embereket a munkahelyükről. Nem véletlenül lett az a beceneve az ágynak, hogy shachiku beddo (社畜ベッド), ami magyarul nagyjából annyit tesz, hogy "ágy irodai rabszolgáknak".

Az persze mindenképpen megnyugtató, hogy az ágy természeti katasztrófák esetén is jó választás lehet. Már csak azért is, mert Japánban ugye ezek is elég gyakoriak.

